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Населення Маріуполя збільшують за рахунок російських окупантів, - Андрющенко

В місті вже 15 тис. цивільних окупантів.

Населення Маріуполя збільшують за рахунок російських окупантів, - Андрющенко
Фото: Маріупольська міська рада

Чисельність населення окупованого Маріуполя зараз збільшується за рахунок завезення до міста російських громадян. 

Про це у Телеграмі повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Андрющенко сказав, що загарбники “віддали ділкам металобрухту “Азовсталь” на розпил.

“На розмінування та демонтаж всіх руйнувань навіть за шалений ресурс підуть роки. Відновлювати там нічого - лише будувати наново. Але головне - нащо? Російська металургія в глибокій кризі перевиробництва - нема кому продавати метал. За цих умов будувати ще одне збитково-проблематичне виробництов? Вірите в це?” - запитав радник мера.

Щодо планованого загарбниками “приросту” населення майже в чотири рази від поточного стану Маріуполя за три роки, то це, за словами Андрющенка, можливо лише за рахунок ввезення громадян Росії.

“Власне, частково вже це відбувається. На 130 тис. маріупольців в місті вже 15 тис. цивільних окупантів, і їх кількість має зрости до 25 тис. на кінець року. Саме росіянам у першу чергу підготовлені всі ці нові будинки. За таких темпів так - з депресивних регіонів суворого клімату можна завести десятки тисяч росіян в кліматично привабливий Маріуполь”, - зазначає радник мера.

Раніше Андрющенко написав, що у Маріуполі залишаються від 120 до 140 тисяч людей, і їм буде важко пережити зимовий період.

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