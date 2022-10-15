Збройні сили України на Херсонському напрямку знищили техніку окупантів керованим 155-мм снарядом Excalibur.

Відео опублікували на фейсбук-сторінці благодійного фонду "Повернись живим".

Спочатку аеророзвідники за допомогою безпілотника "Лелека-100" знайшли техніку окупантів, а потім артилеристи знищили її одним потужним ударом.

"Працювали високоточним керованим снарядом M982 Excalibur калібру 155 мм. Вести ним вогонь можна з будь-якої сучасної артилерійської системи стандарту НАТО. Наприклад, з американської гаубиці M777 чи французької CAESAR", - йдеться в повідомленні.

Excalibur вражає об’єкти на відстані до 70 км. Має супутникову навігацію, а отже для влучного пострілу ціль не треба підсвічувати лазером. Необхідно лише знати її координати. Їх розвідують, зокрема, із допомогою безпілотників "Лелека-100".

Зазначається, що наразі фонд "Повернись живим" купив 25 таких безпілотників за 1 440 000 гривень кожен. Комплекс складається з двох літаків та наземної станції. Коригує артилерійські удари на глибину до 50 км.

Нагадаємо, Еxcalibur – високоточний керований снаряд збільшеної дальності, має GPS-наведення. Вартість одиниці – до $70 000. Використовуються для артилерії "натовського" 155 мм калібру, здатні вражати цілі на відстані 35+ км. На випробуваннях 2020 року за допомогою Excalibur вдалося вразити ціль на відстані 70 км. Однак, тоді використовувалася новітня гаубиця ERCA.

США у серпні передали Україні високоточні далекобійні снаряди Excalibur. Також у квітні про постачання Excalibur публічно заявляла Канада.