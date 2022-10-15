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Гайдай радить поки не повертатися у звільнені селища на Луганщині

Хтось з окупантів ще може залишатися в лісах.

Гайдай радить поки не повертатися у звільнені селища на Луганщині
Фото: Telegram/Сергій Гайдай

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай порадив українцям поки що не повертатися на недавно звільнені території на Луганщині.

Про це він розповів в ефірі інформаційного телемарафону, повідомляє УНІАН.

"Повертатися у звільнені на Луганщині території поки що, на жаль, не можна, бо там має пройти три хвилі стабілізаційних заходів: звільнення, зачистка і розмінування", -сказав він.

За словами Гайдая, хтось (з окупантів - ред.) ще може залишатися в лісах і по приватних будинках. 

"Дуже багато території заміновано. Також російські війська дуже обстрілюють ці населені пункти, не зважаючи на те, що вони ще недавно контролювали їх і чітко розуміють скільки там людей проживають, де саме і які категорії населення", - пояснив Гайдай.

Нагадаємо, що 12 жовтня Гайдай заявив, що Збройні сили України продовжують звільняти території Луганщини, окупанти намагаються вибудувати багатошарову лінію оборони. Раніше Гайдай назвав звільнені населені пункти на Луганщині. 

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