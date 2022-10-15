Саудівська Аравія надасть Україні $400 млн гуманітарної допомоги

Наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед ібн Салман оголосив про виділення Україні гуманітарної допомоги на суму $400 млн.

Про це повідомило інформаційне агентство SPA за підсумками його телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським, передає "Інтерфакс-Україна".

"Наслідний принц наголосив на позиції Королівства підтримувати все, що сприятиме деескалації, і готовність Королівства продовжувати посередницькі зусилля", зазначає SPA.

Зеленський, своєю чергою, привітав спадкоємця з призначенням прем'єр-міністром минулого місяця, а також подякував йому за голосування Ер-Ріяду на Генасамблеї ООН разом зі 142 іншими країнами за резолюцію про невизнання псевдореферендумів на окупованих Росією територіях України.

Ібн Салман наголосив, що голосування за резолюцію випливає з його прихильності до принципів Статуту ООН та міжнародного права, а також його прихильності до поваги державного суверенітету та принципів добросусідства і вирішення конфліктів у мирний спосіб.

Нагадаємо, у вересні Саудівська Аравія заявила про готовність стати посередником у війні Росії проти України.