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Саудівська Аравія заявила про готовність стати посередником у війні Росії проти України

Також країна продовжить долучатися до зусиль з пом'якшення складної гуманітарної ситуації через війну з Росією. 

Саудівська Аравія заявила про готовність стати посередником у війні Росії проти України
Мухаммед ибн Салман
Фото: REX

Саудівська Аравія заявила про готовність стати посередником у війні Росії проти України, повідомляє Saudi Press Agency.

Про це зазначив під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським наслідний принц і заступник прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

Він зазначив, що Саудівська Аравія підтримує всі міжнародні зусилля, скеровані на політичне врегулювання кризи. Також країна продовжить долучаться до зусиль з пом'якшення складної гуманітарної ситуації через війну з Росією. 

Нагадаємо, сьогодні Зеленський з наслідним принцом Саудівської Аравії обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проєктів.

Напередодні в столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав.

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