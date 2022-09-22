Також країна продовжить долучатися до зусиль з пом'якшення складної гуманітарної ситуації через війну з Росією.

Саудівська Аравія заявила про готовність стати посередником у війні Росії проти України, повідомляє Saudi Press Agency.

Про це зазначив під час телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським наслідний принц і заступник прем'єр-міністра Саудівської Аравії Мохаммед бін Салман.

Він зазначив, що Саудівська Аравія підтримує всі міжнародні зусилля, скеровані на політичне врегулювання кризи. Також країна продовжить долучаться до зусиль з пом'якшення складної гуманітарної ситуації через війну з Росією.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський з наслідним принцом Саудівської Аравії обговорили питання енергетичної безпеки України, повоєнної відбудови та спільних інвестиційних проєктів.

Напередодні в столицю Саудівської Аравії Ер-Ріяд прибув із Росії літак з 10 військовополоненими, громадянами п'яти держав.