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Київ буде забезпечено пересувними мобільними котельнями на випадок позаштатних ситуацій, - Кличко

Мер Києва повідомив про проведення переговорів з німецькими партнерами про допомогу Києву.

Київ буде забезпечено пересувними мобільними котельнями на випадок позаштатних ситуацій, - Кличко

Київ закупить пересувні мобільні котельні та мобільні пункти обігріву на випадок надзвичайних ситуацій. Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook

«Столиця придбає пересувні мобільні котельні як резервне джерело теплопостачання на випадок позаштатних ситуацій під час опалювального сезону. Вони забезпечуватимуть теплом лікарні, дитсадки, школи і працюватимуть в пунктах обігріву, які розгорне місто», - заявив Віталій Кличко.

Також він повідомив про проведення переговорів з німецькими партнерами про допомогу Києву у підготовці до опалювального сезону.

«Цей опалювальний сезон буде дуже складним в умовах воєнного стану. Звернувся до Федерального міністра економічної співпраці та розвитку Німеччини надати Києву як допомогу генератори та мобільні пункти обігріву», - зазначив Кличко.

Раніше Віталій Кличко заявляв, що Київ готується до опалювального сезону в посиленому режимі, враховуючи серйозність ризиків, пов’язаних з російською агресією. Придбано резервне паливо для ТЕЦ, додаткова спецтехніка, зокрема аварійно-ремонтні авто. Проходить перевірку система електропостачання, яка є резервною для забезпечення тепла.

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