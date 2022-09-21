СБУ викрила у Києві агентурну групу ФСБ, яка передавала ворогу координати столичних ТЕЦ

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону.

У результаті спецоперації у Києві Служба безпеки нейтралізувала російську агентурну групу, котра збирала інформацію про геолокацію об’єктів сил оборони та критичної інфраструктури у столичному регіоні.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"Особливу увагу зрадники приділяли місцям розташування українських військових підрозділів, у тому числі Національної гвардії, теплових електростанцій і залізничних вузлів", - йдеться у повідомленні.

Зібрані відомості переправляли окупантам через анонімні Телеграм-канали. За кожен "звіт" загарбники перераховували своїм поплічникам грошову "винагороду" у розмірі 5 тис. у гривневому еквіваленті.

Для маскування "розрахунків" зловмисники використовували електронні криптовалютні обмінники та банківські картки, оформлені на підставних осіб.

За даними слідства, агентурну групу сформував кадровий співробітник управління ФСБ по Ростовській області після початку повномасштабного вторгнення. До її складу входило четверо мешканців Києва.

Для конспірації вони отримали оперативні псевдоніми, серед яких "Y", "Шаман" і "Нарік". Встановлено, що до розвідувально-підривної діяльності вони намагались залучити мешканку Черкаської області.

Зловмисники здійснювали фотофіксацію об’єктів, передаючи в РФ матеріали з позначками на електронних картах і детальним описом прилеглої території.

Отримані відомості окупанти планували використати для здійснення серії ракетних ударів по Києву впродовж підготовки до опалювального сезону.

Однак співробітники СБУ спрацювали на випередження - своєчасно викрили, встановили місцезнаходження і затримали зрадників.

Під час обшуків за місцями проживання ворожих агентів правоохоронці виявили мобільні телефони із доказами листування з російським куратором та банківські картки, на які агентура отримувала гроші з РФ.

Наразі слідчі СБУ повідомили трьом зловмисникам про підозру у державній зраді, вчинену в умовах воєнного стану. Суд обрав їм міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Ще одному фігуранту повідомлено про підозру за ст. 114-2 КК України (несанкціоноване поширення інформації про направлення, переміщення зброї, озброєння та бойових припасів в Україну, рух, переміщення або розміщення ЗСУ чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань, вчинене в умовах воєнного або надзвичайного стану).

Заходи з викриття і блокування злочинів проводили кіберфахівці та слідчі СБУ м. Києва та Київської області за процесуального керівництва Київської обласної прокуратури.

Нагадаємо, днями у Миколаєві викрито агента РФ, який наводив ворожий вогонь на об’єкти критичної інфраструктури. Його основним завданням була фото- і відеофіксація місць розташування важливих об’єктів критичної інфраструктури, зокрема ТЕЦ, на території Миколаєва.