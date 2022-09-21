​Минулої доби ворог обстріляв 20 населених пунктів Запорізької області

Учора у Запорізькій області ворог завдав удару по цивільній інфраструктурі. Є 23 повідомлення про руйнування.

Про це повідомляє у Telegram Запорізька обласна військова адміністрація.

"За повідомленням ГУНП, у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі населених пунктів Запоріжжя, Комишуваха, Річне, Григорівка, Мала Токмачка, Ольгівське, Новоандріївка, Преображенка, Залізничне, Полтавка, Новоданилівка, Дорожнянка, Гуляйполе, Червоне, Успенівка, Чарівне, Малі Щербаки та інші", – йдеться у повідомленні.

Надійшло 23 повідомлення про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників, застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 917 людей, з них 163 – діти.

Нагадаємо, уночі ворог завдав ракетного удару по Запоріжжю.