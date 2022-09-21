Росія вночі завдала удару по Запоріжжю

Цієї ночі російська армія атакувала ракетами обʼєкт інфраструктури в Запоріжжі.

Поранених немає, повідомив у телеграм голова ОВА Олександр Старух.

“Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйнувань. Нас не зламати!” – написав він.

Учора вдень окупанти завдали масованого удару по Запорізькій області. Від ракет постраждали cела Григорівка, Юлївка, Річне, смт Комишуваха. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С300.