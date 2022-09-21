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Росія вночі завдала удару по Запоріжжю

Вражено обʼєкт інфраструктури. Потерпілих немає. 

Росія вночі завдала удару по Запоріжжю
Ілюстративне фото
Фото: Ігор Терехов

Цієї ночі російська армія атакувала ракетами обʼєкт інфраструктури в Запоріжжі.

Поранених немає, повідомив у телеграм голова ОВА Олександр Старух. 

“Ворог вночі завдав ракетного удару по об’єкту інфраструктури в обласному центрі. Постраждалих немає. Об’єкт зазнав руйнувань. Нас не зламати!” – написав він.

Учора вдень окупанти завдали масованого удару по Запорізькій області. Від ракет постраждали cела Григорівка, Юлївка, Річне, смт Комишуваха. За попередньою інформацією, ворог застосував ракети С300. 

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