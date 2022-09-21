Росія модифікує автомат Калашникова, який окупанти використовують у війні, – ЗМІ

Росія модифікувала автомат Калашникова 2012 року, який окупанти використовують у війні в Україні.

Про це пише Reuters з посиланням на ЗМІ окупантів.

“У версії АК-12, яка надійшла на озброєння у 2018 році, буде відключена функція відсікання двозарядної черги і буде двостороннє управління режимами стрільби, а також регульований виступ для щоки”, – заявив президент концерну "Калашников" Алан Лушніков.

Він не повідомив, коли модернізований автомат надійде на озброєння, зазначивши, що зброя перебуває на стадії конструкторської документації.

Автомат АК-12 – основна зброя російських збройних сил, має калібр 5,45 мм та покращену точність порівняно з його ранніми версіями.

Виробник “Калашникова” потрапив під санкції США у 2014 році, коли Росія вторглася та анексувала український півострів Крим.

У 2018 році Федеральна прокуратура Південного округу Флориди відкрила кримінальне провадження у справі флоридської фабрики, що виготовляє самозарядні мисливські рушниці під маркою "Калашников".

Цього року ЄС та Великобританія запровадили власні санкції проти концерну.