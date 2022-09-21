Макрон закликав нейтральні країни припинити мовчати про вторгнення Росії в Україну

Президент Франції Еммануель Макрон звинуватив Росію в сучасному імперіалізмі, що ґрунтується на законі джунглів.

Про це він заявив у своєму виступі перед світовими лідерами на Генеральній Асамблеї ООН, у якій закликав країни “більше не сидіти на паркані”, пише Reuters.

Він закликав нейтральні країни припинити бути співучасниками, зберігаючи мовчання про вторгнення Росії в Україну. Макрон попередив, що вторгнення Росії в Україну розділяє світ та відновлює “епоху колоніалізму”.

“Ті, хто сьогодні зберігає мовчання – всупереч собі чи таємно за певної співучасті, – служать справі нового імперіалізму, сучасного цинізму, що руйнує світовий порядок”, – сказав президент.

“Коли я чую, як Росія каже, що готова до нової співпраці та нового міжнародного порядку без гегемонії, це вигадки. На підставі чого? Вторгнення до сусіда, не поважаючи межі, які вам не подобаються. Що за порядок? Хто є гегемоном сьогодні? Росія", – додав Макрон.

Макрон відкинув твердження про те, що Захід намагається захистити застарілі цінності задля своїх інтересів і що через це постраждала решта світу.

“Я закликаю всіх членів цієї асамблеї підтримати нас на шляху до миру і діяти, щоб змусити Росію відмовитися від вибору війни, щоб вона усвідомила ціну собі і нам і припинила свою агресію. Йдеться не про вибір табору між Сходом та Заходом, а про відповідальність кожного за дотримання статуту ООН”, – сказав він.

Нагадаємо, під час телефонної розмови президентів Франції та РФ Макрон закликав Путіна відвести війська від ЗАЕС.