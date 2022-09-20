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Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом

Це може бути небезпечно для здоров’я та життя громадян.

Поліція закликає мешканців Малинівської, Чкалівської та Печенізької ОТГ утриматись від повернення додому найближчим часом
Фото: hanumantravel.com

Начальник Чугуївського районного управління поліції Сергій Пономарьов просить громадян утриматись від повернення додому або на дачні ділянки найближчим часом. 

Про це повідомила пресслужба Нацполіції Харківської області.

“Будь ласка, утримайтесь від поїздок на деокупавану місцевість до тих пір, доки не буде проведено повністю розмінування спеціальними службами”, - звернвся до мешканців Харківщини Сергій Пономарьов.

Він попросив пересуватись лише асфальтованими доріжками, і нагадав, що після звільнення населених пунктів на Харківщині окупанти залишили заміновану місцевість. Наразі вже є випадки підриву місцевих жителів на мінах. 

Нагадаємо, віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук повідомила, що Україні не вистачає спеціальної техніки, якою проводять розмінування. 

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