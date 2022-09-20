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Українські захисники збили російський Су-25 і дрон-камікадзе іранського виробництва

Очистили небо над Херсонщиною та Миколаївщиною.

Українські захисники збили російський Су-25 і дрон-камікадзе іранського виробництва
Фото: DW

Сьогодні українські захисники знищили дві ворожі повітряні цілі.

Про це йдеться в повідомленні командування Повітряних сил ЗСУ.

Так, близько 17:00 на Херсонщині військовослужбовці зенітної ракетної Одеської бригади ПК "Південь" приземлили черговий російський штурмовик Су-25.

На Миколаївщині близько 16:00 завдяки силам і засобам Протиповітряної оборони було збито ворожий дрон-камікадзе "Shahed-136". Це дрон іранського виробництва, який російські окупанти маркують як "Герань-2". 

За інформацією командування, Shahed-136 - це баражувальний боєприпас завважки 200 кг і з розмахом крил 2,5 метри.

Нагадаємо, учора близько 8-ї ранку в Херсонській області українські захисники знищили російський штурмовик Су-25.

Протягом доби 19 вересня зенітні ракетні підрозділи Повітряних сил ЗСУ знищили сім цілей, серед яких один літак. 

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