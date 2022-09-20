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Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинули люди, серед постраждалих є діти, - Синєгубов

Відомо про двох загиблих і 9 поранених.

Росіяни обстріляли село на Харківщині: загинули люди, серед постраждалих є діти, - Синєгубов
Фото: скріншот

Російські окупанти обстріляли село Грушівка Куп'янського району Харківщини. Є жертви.

Про це повідомив у Telegram керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За його словами, загинули дві людини, дев'ятеро отримали поранення. Серед них - четверо дітей. Інформацію про загальну кількість постраждалих ще уточнюють.

"Поранені госпіталізовані до медустанов, медики оцінюють їхній стан як середній", - додав Синєгубов.

Нагадаємо, днями рашисти обстріляли прикордоння Харківщини. Поранення отримали жінка і дитина.

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