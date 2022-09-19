Росіяни обстріляли прикордоння Харківщини: пошкоджені будинки, поранення дістали жінка і дитина

Шестеро мирних мешканців підірвалися на мінах, залишених окупантами на звільнених територіях.

Минулої доби російські військові вкотре обстріляли прикордоння Харківської області. Внаслідок обстрілів пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди і об’єкт інфраструктури. Поранення отримала жінка і хлопчик 11 років.

Про це повідомив у Telegram голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

“Протягом минулої доби російські окупанти обстрілювали населені пункти Харківщини вздовж лінії зіткнення та кордону з Російською Федерацією в Куп'янському, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах”, – написав голова ОВА.

Згідно з повідомленням, ворожими обстрілами пошкоджені житлові будинки, господарчі споруди та об'єкти інфраструктури. Є постраждалі: в Куп'янську поранення отримав хлопчик 11 років, в Чугуївському районі з пораненнями госпіталізована 65-річна жінка.

Олег Синєгубов нагадав, що після втечі окупантів на звільнених територіях Харківщини дуже високою є мінна небезпека. Протягом минулої доби на мінах підірвались шестеро мирних мешканців. Двоє людей підірвалися на авто в Дергачівському районі, ще двоє – в Ізюмському, двоє – в Чугуївському. Усі вони госпіталізовані з пораненнями.

“Вкотре закликаю усіх мешканців звільнених територій бути максимально обережними. Уникайте узбіч доріг, лісосмуг, та другорядних доріг. Пересувайтеся лише там, де уже проведено розмінування”, – наголосив очільник ОВА.

Він також повідомив, що на лінії зіткнення тривають бойові дії. Наші захисники продовжують бити окупантів та завдавати ворогу відчутних втрат.

Нагадаємо, на Харківщині окупанти обстріляли психлікарню, четверо людей загинули, двоє пацієнтів поранені.