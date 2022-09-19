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Офіс генпрокурора розслідує провадження по теракту в Оленівці і п'ять - по фільтраційних таборах, - Костін

Окупанти створили вже 50 фільтраційних таборів на окупованих територіях.

Офіс генпрокурора розслідує провадження по теракту в Оленівці і п'ять - по фільтраційних таборах, - Костін

Офіс генерального прокурора зареєстрував кримінальне провадження внаслідок вчинення Росією теракту в окупованій Оленівці, де утримуються українські військовополонені. Про це генпрокурор Андрій Костін розповів в інтерв’ю LB.ua.

“По Оленівці кримінальне провадження зареєстровано. Ми зараз збираємо інформацію, в тому числі за допомогою наших партнерів — яка належить до розвідувальної. Також — з відкритих джерел задля того, щоб, по-перше, встановити всі обставини. Попередні висновки міжнародних експертів я вже комунікував — що це (теракт в Оленівці. - ред.) могло бути наслідком застосування термобаричної зброї. Але провести експертизу наслідків, наприклад, вибуху, який там міг відбуватися, дистанційно, без доступу в приміщення, складно для будь-якого судового експерта. Навіть, мабуть, надскладно”, - зазначив генпрокурор. 

За його словами, Росія робить усе для того, щоб знищити та приховати сліди своїх злочинів. Через це Андрій Костін скептично ставить і до місії ООН, яка намагається потрапити в Оленівку. 

“Я... не хочу говорити скептично/не скептично, але з обережністю ставлюсь до такого роду ініціатив. Тому що, якщо це все буде відбуватися під контролем окупанта, я абсолютно впевнений, що Росія не зацікавлена в тому, щоб це розслідування було незалежним та привело до тих результатів, які відповідають дійсності. Вони будуть імітувати свою готовність допомагати, як завжди це робили і роблять. Тому я з певною обережністю ставлюсь до цієї місії”, - відзначив генпрокурор. 

Крім того, він повідомив, що ОГ розслідує п’ять проваджень по фільтраційних таборах

“Загалом, після 24 лютого, встановлено 50 місць незаконного утримання, в тому числі ті, що використовуються як фільтраційні табори. Щодо Оленівки — було попередньо зареєстровано кримінальне провадження відносно незаконного утримання наших військовополонених”, - резюмував Костін. 

Нагадаємо, 28 липня на території колишньої виправної колонії №120 в окупованому місті Оленівка відбувся потужний вибух. Колонія окупантами використовувалась як місце утриманням полонених. За неверифікованими даними, загинули 53 людини, зокрема бійці “Азову”, виведені з Азовсталі.

18 вересня стало відомо про ще один обстріл колонії в Оленівці. Омбудсман Дмитро Лубінець повідомив про загибель одного військовополоненого і поранення чотирьох.

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