РФ завдала по Запоріжжю нового ракетного удару

Також обстріляно село в Запорізькому районі.

Вранці понеділка російська армія завдала по Запоріжжю чергового ракетного удару. Одна ракета упала біля річки Дніпро.

Інформація про постраждалих уточнюється, повідомив у телеграм голова ОВА Олександр Старух.

"Також окупант здійснив обстріл неподалік обласного центру. Окупант поцілив в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу. Всюди вже працюють відповідні профільні служби", – написав він.

Фото: Олександр Старух у телеграм Обстріл села Запорізького району

Фото: Олександр Старух у ТГ Обстріл села Запорізького району

Нагадаємо, що попередній ракетний удар по Запоріжжю відбувся цієї ночі. Близько другої години Старух повідомив про вісім "прильотів". За попередніми даними, мішенями стали обʼєкти інфраструктури.