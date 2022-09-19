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РФ завдала по Запоріжжю нового ракетного удару

Також обстріляно село в Запорізькому районі. 

РФ завдала по Запоріжжю нового ракетного удару
Обстріл села Запорізького району
Фото: Олександр Старух

Вранці понеділка російська армія завдала по Запоріжжю чергового ракетного удару. Одна ракета упала біля річки Дніпро.

Інформація про постраждалих уточнюється, повідомив у телеграм голова ОВА Олександр Старух.

"Також окупант здійснив обстріл неподалік обласного центру. Окупант поцілив в одне з сіл Запорізького району. Наразі відомо про одну постраждалу особу. Всюди вже працюють відповідні профільні служби", – написав він. 

Обстріл села Запорізького району
Фото: Олександр Старух у телеграм
Обстріл села Запорізького району

Обстріл села Запорізького району
Фото: Олександр Старух у ТГ
Обстріл села Запорізького району

Нагадаємо, що попередній ракетний удар по Запоріжжю відбувся цієї ночі. Близько другої години Старух повідомив про вісім "прильотів". За попередніми даними, мішенями стали обʼєкти інфраструктури. 

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