В Одесі має бути створений єдиний парк “Імперського та Радянського минулого”, – Труханов

Мер міста проти того, аби “підходити до своєї історії вибірково”.

В Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс “Імперського та Радянського минулого”, куди потрібно перемістити частину архітектурних пам’яток міста.

Про це у соцмережі Facebook написав міський голова Одеси Геннадій Труханов, коментуючи cитуацію з пам’ятником російській імператриці Катерині II.

Труханов зазначив, що з цього питання стартують консультації з громадськістю у форматі інтернет-конференції, передбачені статутом міста, за підсумками якої буде сформульовано основні позиції для голосування.

“Переконливо закликаю всіх одеситів, включаючи прихильників знесення пам'ятника, скористатися демократичною процедурою. Одеса – прифронтове місто, яке об'єдналося у своїй рішучості дати відсіч окупантам. Наша країна протистоїть не лише армії ворога. Українська війна за свободу та незалежність – це й цивілізаційне протистояння”, – сказав він.

Мер зазначив, що є проти того, аби “підходити до своєї історії вибірково”. “Переписування та забуття свого минулого згодом призводять до фатальних помилок у майбутньому. Найкращий приклад – сучасна росія. Де старанне переписування сторінок своєї історії призвело до того, що народ, який “переміг фашизм”, у ХХІ столітті став його офіційним правонаступником”, – каже Труханов, підкреслюючи, що історію слід не переписувати, а переосмислювати.

Міський голова переконаний, що в Одесі має бути створений єдиний парковий комплекс “Імперського та Радянського минулого”, куди має бути переміщена частина архітектурних пам'яток міста.

“При цьому наш обов'язок – допомогти майбутнім поколінням українців сформувати ставлення до сторінок минулого нашої країни. Показати, наскільки важким і багаторічним був шлях до здобуття свободи та незалежності України. Апофеозом якого стала перемога українського народу у кровопролитній війні за незалежність проти Росії”, – йдеться у його заяві.

Нагадаємо, близько двох десятків молодих людей провели акцію біля пам'ятника російської імператриці Катерині II в Одесі, вимагаючи демонтувати символ "руского міра".

Нещодавно в міськраді Одеси повідомили, що вирішуватимуть долю пам'ятника засновникам міста, який розташований на Катерининській площі, на громадських обговореннях.

У серпні глава Мінкульту Олександр Ткаченко заявив, що міністерство дасть згоду на демонтаж одеського пам'ятника Катерині II, але остаточне рішення має ухвалити місцева влада.