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Окупанти стягують війська до лінії фронту і готуються до оборони, – Гайдай

Росіяни також посили перевірки людей на вулицях, вишукуючи партизанів.

Окупанти стягують війська до лінії фронту і готуються до оборони, – Гайдай
Фото: Головне управління розвідки Міністерства оборони України

У Луганській області окупанти стягують війська до лінії фронту і продовжують підготовку до оборони.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

“Готуються ретельно, але склади так само взриваються і з боєкомплектами у них можуть бути певні проблеми”, – додав очільник ОВА.

Окрім того, окупанти дуже активно глушать мобільний зв’язок та інтернет на загарблених територіях, аби люди не могли передавати українській стороні інформацію, та щоб брехати населенню про “перемоги” на фронті.

Гайдай додав, що росіяни посили перевірки людей на вулицях, вишукуючи партизанів.

Нагадаємо, раніше Гайдай повідомив, що російські окупанти будують оборонні споруди на Луганщині, а через значні втрати під час відступу з Харківщини продовжують збирати чоловіків по вулицях для "мобілізації".

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