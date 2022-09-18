У тимчасово окупованому Херсоні серед окупантів дуже багато осіб нетипово низького зросту, - Хлань

"Ходять скупляються по колишньому "Сільпо" і ледве над візками видніються. Але вбивати приїхали".

У тимчасово окупованому Херсоні серед російських військових дуже багато особового складу нетипово низького зросту.

Таке спостереження оприлюднив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань.

"Тобто це не виключення і непоодинокий випадок, а реально велика кількість тих, хто суттєво нижче 160 см. Ходять скупляються по колишньому "Сільпо" і ледве над візками видніються. Але вбивати приїхали", - зауважив Хлань.

Він підкреслив, що "стандартів там, де в армію вербують в’язнів - немає". "Але цікаво звідки така масовість", - додав радник очільника Херсонщини.

Нагадаємо, в Росії обманом забирають чоловіків на війну в Україну. В Курській області це роблять під виглядом набору кандидатів до підрозділів матеріально-технічного забезпечення, а в Нижньогородській шукають кандидатів нібито до підрозділів охорони важливих об’єктів.

Особи, які підписали контракт, проходять тижневий курс стрілецької підготовки і одразу направляються на поповнення в зону бойових дій