Російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв вчора після 23.00. За даними оперативного командування "Південь", по місту вдарили з РСЗВ "Смерч".

Про це розповів у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.

За його словами, ворожі снаряди влучили у два гаражні кооперативи.

"В одному зайнявся гараж, в іншому - автомобіль. Обидві пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Також уламками пошкоджено кілька автомобілів, які стояли на вулиці", - розповів очільник Миколаєва.

Сєнкевич додав, що знову було пошкоджено одну з міських лікарень. У ній уламками вибило вікна і двері.

Також зачепило виробничу будівлю одного з приватних підприємств. Жертв немає.

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

Фото: Telegram/Сєнкевич Online

Нагадаємо, 14 вересня через нічні обстріли у Миколаєві зазнали руйнувань 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, два навчальні заклади та ветеринарна клініка.

Сьогодні в місті закінчили ремонт водопроводу, а впродовж дня поступово має відновитися централізоване водопостачання.