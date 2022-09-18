Російські окупаційні війська обстріляли Миколаїв вчора після 23.00. За даними оперативного командування "Південь", по місту вдарили з РСЗВ "Смерч".
Про це розповів у Telegram міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич.
За його словами, ворожі снаряди влучили у два гаражні кооперативи.
"В одному зайнявся гараж, в іншому - автомобіль. Обидві пожежі оперативно ліквідували рятувальники ДСНС. Також уламками пошкоджено кілька автомобілів, які стояли на вулиці", - розповів очільник Миколаєва.
Сєнкевич додав, що знову було пошкоджено одну з міських лікарень. У ній уламками вибило вікна і двері.
Також зачепило виробничу будівлю одного з приватних підприємств. Жертв немає.
Нагадаємо, 14 вересня через нічні обстріли у Миколаєві зазнали руйнувань 10 багатоповерхівок та 13 приватних будинків, два навчальні заклади та ветеринарна клініка.
Сьогодні в місті закінчили ремонт водопроводу, а впродовж дня поступово має відновитися централізоване водопостачання.