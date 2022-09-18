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Наступ України вражаючий, але росіяни ще не відкинуті, - Міноборони Німеччини

Міністр назвала дії українців обнадійливими.

Наступ України вражаючий, але росіяни ще не відкинуті, - Міноборони Німеччини
Крістіне Ламбрехт
Фото: delfi.lt

У Міноборони Німеччини вважають, що просування українських військових на сході вражає.

Про це заявила німецьким журналістам міністр оборони ФРН Крістіне Ламбрехт, повідомляє РБК-Україна.

Ламбрехт підкреслила, що вона вважає дії українських солдатів на фронті "обнадійливими та вражаючими".

"Але російські війська ще не відкинуті. Генеральний інспектор Бундесверу Еберхард Цорн ясно дав це зрозуміти, і я поділяю цю оцінку", - зазначила вона.

Нагадаємо, що за даними управління стратегічних комунікацій ЗСУ, Збройні Сили України форсували річку Оскіл. Контроль над цією ділянкою дозволить українцям не тільки вийти до Луганської області, а й відрізати угрупування рашистів від одного з небагатьох шляхів постачання з Бєлгорода.

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