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Росія переміщує з-під Санкт-Петербурга велику кількість зенітних ракет у бік України, - ЗМІ

Вивезена зброя є застарілою, тож для оборони може не знадобитися.

Росія переміщує з-під Санкт-Петербурга велику кількість зенітних ракет у бік України, - ЗМІ
ЗРК С-300 Військових сил РФ
Фото: vpk.name

Росія перекидає велику кількість зенітних ракет С-300, зокрема, з Санкт-Петербурга, в бік України, повідомляє фінська інформаційна агенція Yle.

Про це свідчить аналіз супутникових знімків, які проаналізував військовий експерт, майор у відставці Марко Еклунд, котрий понад 20 років спостерігає за російськими збройними силами.

Агенція придбала більшу частину супутникових зображень у приватних операторів, доповнила їх зображенням з додатку Google Earth Pro. Останні знімки було зроблено у серпні та вересні.

Як видно із зображень, влітку з бази в районі Карельського перешийка, що на північному заході від Петербурга, зникли мобільні вогневі платформи й ракети. Місто зазвичай було оточене захисним кільцем з 14 зенітно-ракетних баз. Наразі декілька з них - порожні. Про передачу ракет публічної інформації ані в РФ, ані на Заході не було.

За словами експерта, від ракет і обладнання звільнили чотири такі бази. Також вивезли зброю і з інших місць її дислокації біля Санкт-Петербурга. До прикладу, з бази, що на південному сході від міста, - близько 10 платформ. 

Згідно з іншим супутниковим знімком, росіяни перекинули близько 25 ракетних контейнерів з орієнтовно сотнею ракет із батарей 500-го зенітно-ракетного полку.

У виданні припускають, що могло бути вивезено ще більше озброєння, але для аналізу недостатньо супутникових знімків.

Вивезені ракети і обладнання - застарілі, тому вони можуть більше не знадобитися РФ для оборонних потреб. Але використовувати їх на війні в Україні Росія може, оскільки їй не вистачає сучасної високоточної зброї. 

Нагадаємо, міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що РФ витратила понад 57% свого ракетного потенціалу, який у неї був на початок вторгнення в Україну. Щоб його відновити, знадобиться як мінімум п'ять років.

За даними української розвідки, менш ніж 200 ракет "Іскандер" залишилося в Росії. А старих С-300, які вже треба утилізовувати, РФ вистачить ще на три роки.

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