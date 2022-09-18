Росіяни почали "мобілізацію" біля Маріуполя

За словами Андрющенка, наступного разу "мобілізацію" проводитимуть на початку жовтня.

У Мангуші біля Маріуполя росіяни почали "мобілізовувати" чоловіків.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.

"У Маріупольському районі розпочалась примусова "мобілізація". Перший "відлов" чоловіків відбувся в Мангуші. Абсолютно в строки, які ми повідомляли раніше", - зауважив він.

За словами Андрющенка, наступного разу "мобілізацію" проводитимуть у Маріуполі на початку жовтня.

Нагадаємо, що вже є випадки загибелі мобілізованих таким чином мешканців Маріупольщини.

Раніше повідомлялося, що через успішний контрнаступ ЗСУ окупанти можуть влаштувати примусову "мобілізацію" в Маріуполі. Зокрема можуть "мобілізувати" власників російських паспортів.