Росіяни почали "мобілізацію" біля Маріуполя

У Мангуші біля Маріуполя росіяни почали "мобілізовувати" чоловіків.
Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко в Телеграмі.
"У Маріупольському районі розпочалась примусова "мобілізація". Перший "відлов" чоловіків відбувся в Мангуші. Абсолютно в строки, які ми повідомляли раніше", - зауважив він.
За словами Андрющенка, наступного разу "мобілізацію" проводитимуть у Маріуполі на початку жовтня.
Нагадаємо, що вже є випадки загибелі мобілізованих таким чином мешканців Маріупольщини.
Раніше повідомлялося, що через успішний контрнаступ ЗСУ окупанти можуть влаштувати примусову "мобілізацію" в Маріуполі. Зокрема можуть "мобілізувати" власників російських паспортів.