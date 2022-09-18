Окупанти на Херсонщині шукають дезертирів, які тікають у цивільному

На півдні України, в окупованих населених пунктах російські військові розшукують своїх колег, які перевдягалися у цивільний одяг і намагаються втекти з України.

Про це повідомив спікер Оперативного командування "Південь" Владислав Назаров.

"В окупованих населених пунктах посилюють перевірки, але тепер вони вже шукають не тільки "укронацистів", а й своїх, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися", - сказав Назаров.

Нагадаємо, що підрозділи ЗС РФ, які досі знаходяться на тимчасово окупованих територіях Херсонської області, відрізані від налагодженого постачання їжі та питної води.

Також відомо, що жителів Херсонської області російські окупанти змушують будувати оборонні укріплення для військ.