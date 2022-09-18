В Україні створили "гарячу лінію" для окупантів, які хочуть здатися в полон

В Україні створили "гарячу лінію" для російських солдатів, які хочуть здатися в полон, та їх родин.

Про це повідомляє Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

Зазначається, що в Україні створили державний проєкт "Хочу жить", аби допомогти російським військовим здатися в полон ЗСУ. Росіянам гарантують безпечні умови утримання згідно з нормами Женевських конвенцій.

Таким чином Україна зможе поповнити обмінний фонд, щоб повернути додому українських захисників.

В рамках проєкту запустили цілодобову "гарячу лінію" для прийому звернень від російських військових та їхніх родин. Для отримання інформації слід телефонувати за номерами: +38 066 580 34 98, +38 093 119 29 84.

Нагадаємо, що 17 вересня у Львові родини військовослужбовців влаштували мирну акцію на підтримку військовополонених, що перебувають на окупованих територіях.

Також перед наступом артилеристи Збройних сил України запускають снаряди з листівками з інструкціями для російських окупантів, як їм здатися в полон.