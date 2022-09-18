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ЗСУ вдарили по автовокзалу в Сватовому, де жили окупанти

Подробиці наразі невідомі.

ЗСУ вдарили по автовокзалу в Сватовому, де жили окупанти
Сватове. Автовокзал, де жили окупанти.

Українські військові завдали точкового удару по автовокзалу в Сватовому на Луганщині. Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

За його словами, с аме тут базувалися окупанти.

"Бавовна" у Сватовому. Автовокзал, всередині якого проживали рашисти. Тепер 200, 300…" - написав Гайдай у Telegram.

Нагадаємо, на Луганщині російські окупанти будують оборонні споруди. А через значні втрати під час відступу з Харківщини, загарбники продовжують збирати чоловіків по вулицях для "мобілізації".

Також повідомлялося про купчення техніки ворога майже в усіх населених пунктах, що поблизу з адмінкордоном до інших областей. Зокрема, - у Сватовому, Троїцькому, Рубіжному та Попасній.

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