Опалювальний сезон в Мелітополі під загрозою зриву, - мер

Опалювальний сезон в Мелітополі Запорізької області окупанти можуть взагалі не забезпечити через відсутність газу.

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телемарафону, інформує УНІАН.

"Опалювальний сезон, скоріше за все, в Мелітополі не буде проведений або, як мінімум, не розпочнеться вчасно. Це точно. Оскільки немає газу. Магістральний газопровід перебитий і немає можливості його полагодити через інтенсивні бойові дії. Окупанти кажуть, що вони ведуть якийсь газопровід, але це лише пропагандистська кампанія, бо в Бердянську газ зник на 2 місяці раніше, ніж в Мелітополі, і досі його там немає", - зазначив він.

За словами мера, зараз немає ефективних механізмів, як суттєво захистити громадян в окупації.

"Ми можемо допомогти лише тим, що закликаємо до евакуації та до виїзду з тимчасово окупованої території", - наголосив Федоров.

Нагадаємо, що вранці 17 вересня біля окупованого Мелітополя горів військовий об’єкт окупантів.