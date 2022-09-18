Через агресію росіян загинули вже 390 дітей

Ці дані не остаточні.

Станом на ранок 18 вересня понад 1147 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

390 дітей загинули та понад 757 отримали поранення різного ступеню тяжкості, повідомляє пресцентр Офісу генпрокурора.

"Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 395, Харківській - 219, Київській - 116, Миколаївській - 72, Чернігівській - 68, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46, Дніпропетровській - 26", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, 17 вересня російські військові завдали ракетного удару по житловому масиву у м. Чугуїв Харківської області. Від отриманих травм внаслідок обстрілу у лікарні померла 11-річна дівчинка.

17 вересня внаслідок обстрілу м. Костянтинівка Донецької області отримав поранення 2-річний хлопчик.

Нагадаємо, що минулої доби внаслідок обстрілів російськими окупантами Донецької області загинуло п'ятеро осіб, ще 18 - дістали поранення.