Головне за ніч. Неділя, 18 вересня

Відбиті атаки противника на Донеччині, ворожі обстріли Нікополя та Миколаївщини, "полювання" окупантів на чоловіків на Луганщині.

Генеральний штаб Збройних сил України повідомляє, що за добу росіяни завдали шість ракетних та 28 авіаційних ударів по Україні, здійснили понад 90 обстрілів з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на нашій території. Ворог зосереджує зусилля на спробах повної окупації Донецької області.

За минулу добу Сили оборони України відбили атаки противника в районах населених пунктів Михайлівка Друга, Весела Долина, Одрадівка, Мар’їнка, Новомихайлівка та Правдине. Українська авіація ударила по 13 районах зосередження живої сили і техніки противника та 3 позиціях зенітних ракетних комплексів. Крім того, наші підрозділи протиповітряної оборони збили п’ять БпЛА та один гелікоптер Ка-52 ворога.

Детальніше про оперативну обстановку станом на ранок 18 вересня – у нашій новині.

Генштаб також інформує, що Російська Федерація втратила в Україні вже 54 480 військових. За минулу добу ЗСУ ліквідували ще 230 окупантів та 8 танків.

Про інші втрати противника – в новині.

Російські окупаційні війська знову обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області.

"Дніпропетровщина, 18 вересня, 7.27, ніч з обстрілами та пораненими… Вночі росіяни тричі ударили по Нікопольському району - з «Градів» та важкої артилерії. Сам Нікополь накрили вогнем двічі. Близько опівночі туди прилетіли майже 30 російських снарядів. Постраждали троє людей: 49-річна жінка та двоє чоловіків - 26 та 82 років", - повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

У місті пошкоджені кількадесят багатоповерхових та приватних будинків, автівки, декілька господарських споруд, газоводи та лінії електропередач. Зачепило дитячий садок, кілька магазинів, перукарню та будівлю місцевої адміністрації.

На Луганщині російські окупанти будують оборонні споруди, а через значні втрати під час відступу з Харківщини продовжують збирати чоловіків по вулицях для "мобілізації".

"Навіть у вихідні в Луганську, Сорокиному, Довжанську, Ровеньках, Антрациті, Хрустальному та інших містах військові РФ продовжують виловлювати чоловіків", - розповів у Telegram голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Майже в усіх населених пунктах поблизу з адмінкордонами інших областей люди спостерігають скупчення техніки ворога.

Через відсутність Інтернету місцеве населення майже не володіє поточною інформацією на фронті. Тому окупанти не втрачають можливості маніпулювати громадською думкою.

На Донеччині триває евакуація, на Херсонщині ситуація залишається надзвичайно складною.

Про це йдеться у ранковому зведенні обласних військово-цивільних адміністрацій.

Миколаїв учора близько 23:05 зазнав обстрілів. За попередньою інформацією, постраждала цивільна інфраструктура. Уночі ворог обстрілював Очаків, важких поранень зазнали дві людини. Пошкоджено житлові будинки. Під постійним вогнем залишаються населені пункти Березнегуватської громади, розташовані на лінії розмежування.

Відносно спокійно ніч минула на Волині, Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Львівській, Чернівецькій, Вінницькій, Одеській, Запорізькїй, Хмельницькій, Тернопільській областях, на Черкащині, Полтавщині, Кіровоградщині, Київщині, Чернігівщині, Сумщині та Житомирщині.

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