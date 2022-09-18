Окупанти влаштували автоматну стрілянину в Маріуполі

На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

П'яні російські військові пізно ввечері 17 вересня влаштували автоматну стрілянину в Лівобережному районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Черговий вечір з автоматними пострілами. Приморський та Лівобережний район, окупанти влаштували стрілянину. Причина стандартна - алкоголь та страх. Аби виправдати своє перебування в тилу, росіяни поширюють чутки про наявність ДРГ, що підкріплюються автоматними та кулеметними чергами під час комендантської години. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що росіяни знову зосереджують військову техніку у Маріуполі. Йдеться про лівобережжя міста та райони неподалік Азовсталі.

А через успішний контрнаступ ЗСУ окупанти можуть влаштувати примусову "мобілізацію" в Маріуполі.