СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Віспа мавп в Україні. 7 запитань і відповідей про хворобу, симптоми і загрози
Віспа мавп в Україні. 7 запитань і відповідей про хворобу, симптоми і загрози
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Росіяни посилюють оборону Херсона, - облрада
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
На Херсонщині українські військові відбили напад ДРГ окупантів
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Поблизу окупованого Мелітополя горів ворожий склад з боєприпасами (оновлено)
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
Заступника начальника Управління СБУ у Київській області відсторонили через втручання в процес переходу громад від УПЦ до ПЦУ
ГоловнаСуспільствоВійна

Окупанти влаштували автоматну стрілянину в Маріуполі

На щастя, ніхто з цивільних не постраждав.

Окупанти влаштували автоматну стрілянину в Маріуполі
Фото: EPA/UPG

П'яні російські військові пізно ввечері 17 вересня влаштували автоматну стрілянину в Лівобережному районі тимчасово окупованого Маріуполя.

Про це повідомив у Телеграмі радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко.

"Маріуполь. Черговий вечір з автоматними пострілами. Приморський та Лівобережний район, окупанти влаштували стрілянину. Причина стандартна - алкоголь та страх. Аби виправдати своє перебування в тилу, росіяни поширюють чутки про наявність ДРГ, що підкріплюються автоматними та кулеметними чергами під час комендантської години. На щастя, ніхто з цивільних не постраждав", - написав Андрющенко.

Нагадаємо, що росіяни знову зосереджують військову техніку у Маріуполі. Йдеться про лівобережжя міста та райони неподалік Азовсталі.

А через успішний контрнаступ ЗСУ окупанти можуть влаштувати примусову "мобілізацію" в Маріуполі.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також