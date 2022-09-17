У Маріуполі окупанти можуть "мобілізувати" власників російських паспортів

Через успішний контрнаступ ЗСУ окупанти можуть влаштувати примусову "мобілізацію" в Маріуполі.

Про це повідомляє пресцентр Маріупольської міської ради.

Росіяни все частіше відмовляються їхати на війну в Україну, а жінки в так званій "ЛНР" нещодавно влаштували протест проти відправки своїх чоловіків на фронт. В результаті брак "гарматного м'яса" можуть спробувати компенсувати за рахунок жителів тимчасово захоплених територій.

У повідомленні згадується, що окупанти намагаються всіма способами компенсувати втрати. Вони вербують ув'язнених у колоніях РФ і вже почали хапати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України для відправки на фронт.

"У Маріуполі для цього поширювалося смс-повідомлення. Ситуація ускладниться з отриманням паспорта РФ. Це збільшує шанси відправитися примусово на фронт в якості "гарматного м'яса", — повідомили в Маріупольській міськраді.

Влада закликала жителів міста бути обережними і не погоджуватися на будь-які пропозиції росіян. Серед окупантів зараз панують панічні настрої, і вони можуть застосувати будь-які хитрощі, щоб відправити на війну "людей другого сорту", тобто українських чоловіків.

Нагадаємо, що мобілізовані чоловіки з тимчасово окупованої Горлівки, що на Донеччині, відмовилися брати участь у бойових діях і від 11 вересня не виходять на зв'язок.

У тимчасово окупованому Луганську мобілізовані і їхні родичі влаштували бунт проти відправки чоловіків, яких ЗСУ вибили з Харківської області, воювати на Донецькому напрямку.