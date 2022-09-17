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В Куп'янську ув'язнених українців катували струмом і випалювали паяльником хрести на тілі, - СБУ

Дії росіян порушують Конвенцію ООН проти катувань 1984 року, учасником якої є РФ.

В Куп'янську ув'язнених українців катували струмом і випалювали паяльником хрести на тілі, - СБУ
Харківщина (ілюстративне фото)
Фото: Володимир Зеленський у Telegram

В окупованому Куп'янську через знущання проходив кожен, хто потрапляв на допити до співробітників ФСБ РФ.

Про це повідомляє українська спецслужба.

На допитах співробітники ФСБ "вибивали" із місцевих мешканів імена та адреси учасників АТО, бійців територіальної оборони, осіб, які мали проукраїнську позицію. Погрожували стратою на мінному полі та розправою над родинами, які залишилися під окупацією.

"Мене на першому допиті хвилин 40 били струмом, стріляли чи то з пневматики, чи то з газового, не знаю - я в мішку був… Били битами чи залізними трубами", - розповідає жертва російських тортур.

Декому із ув'язнених паяльниками випалювали на тілі хрести.

Умови незаконного утримування українців були жахливими: у невеличкій, призначеній на дві особи камері, утримувалося вісім людей.

"Такі дії російсько-окупаційних військ підпадають під ознаки катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження і покарання. Про це чітко вказано у Конвенції ООН проти катувань 1984 року, учасником якої, до речі, є і РФ", - інформує СБУ.

Наразі спецслужбою проводяться  оперативно-слідчі дії для встановлення усіх мешканців деокупованих територій, які постраждали від тортур росіян.

СБУ робить усе можливе, щоб ідентифікувати кожного, хто причетний до вчинення воєнних злочинів проти мирного населення України. За кожен такий злочин обов'язково доведеться відповідати в міжнародних судах.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, на сьогодні майже вся Харківська область деокупована. Російська армія перебувала на Харківщині понад п’ять місяців.

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