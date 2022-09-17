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На звільнених територіях пенсії можна буде отримати готівкою

Гроші пенсіонерам доставлятиме Укрпошта. 

На звільнених територіях пенсії можна буде отримати готівкою
Фото: volynonline.com

Кабінет міністрів України дозволив отримувати на деокупованих територіях готівкою пенсії оформлені на банківську картку. 

Про це повідомила прес-служба уряду.

«Уряд на період введення воєнного стану визначив додаткові можливості для отримання пенсій або грошової допомоги на деокупованих територіях та в громадах, що перебувають у районах бойових дій», - йдеться у повідомленні.

В Кабміні нагадують, що фінансування пенсій на тимчасово окупованих територіях не припинялося.

«На деокупованих територіях, де триває відновлення усіх систем життєзабезпечення, не скрізь розпочали роботу банки. Уряд схвалив рішення для того, щоб люди отримали нараховані державою кошти», - додають в уряді.

Тепер, відповідно до рішення Кабінету міністрів, мешканці звільнених територій, яким нараховуються виплати на картку, зможуть отримати гроші на руки.

Пенсіонер має подати у будь-який орган місцевого самоврядування заяву про нарахування пенсії готівкою. Це - сільський, селищний, міський голова, староста або начальник військової адміністрації населеного пункту. Вони передадуть заяву до Пенсійного фонду.

Гроші пенсіонерам доставлятиме Укрпошта. В разі, якщо поштовий оператор не зможе здійснити виплату і доставку пенсій, кошти будуть перераховуватися на поточні рахунки «Ощадбанку».

Коли в Укрпошти на деокупованих територіях з’явиться технічна можливість відновити роботу, тоді «Ощадбанк» поверне кошти, і виплату пенсії, як і раніше здійснюватиме за місцем проживання Укрпошта.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України напрацювало зміни до урядових актів, відповідно до яких переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій.

Також очільник уряду Денис Шмигаль дав завдання Міністерству соціальної політики прискорити внесення законопроєкту про накопичувальні пенсії до Верховної Ради.

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