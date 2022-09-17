Передбачається, що нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року.

Очільник уряду Денис Шмигаль дав завдання Міністерству соціальної політики прискорити внесення законопроєкту про накопичувальні пенсії до Верховної Ради.

Про це Шмигаль написав у Телеграм.

"Провели нараду щодо впровадження накопичувальної пенсії з урядовцями, парламентарями, ПФУ, НКЦПФР. Вже напрацьований відповідний законопроєкт, тож дав завдання Мінсоцполітики прискорити винесення документу до Верховної Ради. Згідно з проєктом закону, нововведення почнуть діяти з 1 січня наступного після завершення воєнного стану року. За цей час відповідні міністерства мають напрацювати всю нормативну базу, аби накопичувальна пенсія запрацювала вчасно", - написав Шмигаль.

Також, за словами прем'єра, на нараді обговорили створення Єдиного соціального реєстру, що повинно стати завданням номер один для Мінсоцполітики.

Зазначимо, що накопичувальна пенсійна система передбачає, що у кожної людини, яка працює, з’явиться власний накопичувальний пенсійний рахунок. Держава перераховуватиме туди частину податків. Роботодавець, який платить ЄСВ, також буде спрямовувати відрахування. Людина зможе й сама накопичувати кошти на цьому рахунку.

Нагадаємо, що Міністерство соціальної політики України напрацювало зміни до урядових актів, відповідно до яких переселенцям з Криму спростять оформлення українських пенсій.