Розгром
Розгром
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
«Без даху, води, світла, газу та надії на відновлення житла». Як живуть кияни в центрі столиці
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Що на Херсонщині: повзуча окупація і надія на контрнаступ та звільнення території
Затримали працівницю моргу на Донеччині, яка викрадала банківські картки у загиблих бійців
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Повітряні сили розповіли, де саме збили за минулу добу чотири ворожих літаки
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
Хто проти ПЦУ? СБУ та РПЦ! Разом
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
СБУ вбачає у переходах громад від УПЦ до ПЦУ "загрози для національної безпеки"
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
Цвинтар № 18. Як сталося, що ми ховаємо загиблих у мішках?
ГоловнаЕкономікаБізнес

Заміна консультантам: Епіцентр запустив унікальний help-bot Актуально

Сучасний сервіс тестували та доопрацьовували звичайні покупці. 

Заміна консультантам: Епіцентр запустив унікальний help-bot

Епіцентр help-bot - це персональний асистент-помічник, який функціонує у зручних месенджерах (viber, telegram). Як пояснюють розробники, з його допомогою покупець мережі Епіцентр зможе управляти своїми онлайн-замовленнями, шукати товар або перевіряти його ціну, переглядати історію покупок, отримати якісну клієнтську підтримку з будь-яких питань тощо. 

В процесі роботи над чат-ботом Епіцентр вирішив протестувати його функції зі звичайними покупцями. Таким чином компанія отримувала зворотний зв’язок від реальних клієнтів, щоб врахувати їх побажання, зауваження та пропозиції в фінальній версії сервісу.

«Наш клієнт матиме можливість звернутись у чат служби підтримки через месенджер, отримати швидку відповідь та рішення будь-яких питань. Ми ставимо собі за мету надавати відповіді клієнтам протягом 1 хвилини. Також сервіс формуватиме персональні вигідні рекомендації, спеціально підібрані під профіль та потреби покупця», - говорить Юрій Кудлик, директор департаменту онлайн продажів та клієнтського сервісу мережі Епіцентр. 

Help-bot суттєво розширює сервіси для офлайн клієнтів мережі й окрім звернення в службу підтримки клієнтів та отримання професійних консультацій експертів по товарам та послугам клієнт матиме можливість: 

• звернутися на інформаційну стійку будь-якого торговельного центру Епіцентр К;

• переглянути актуальний графік роботи торговельних центрів, знайти найближчі ТЦ та визначити оптимальний маршрут до них;

• сканувати товар в торговому залі за допомогою чат-боту, не чекаючи вільного продавця, щоб дізнатись ціну та характеристики товару, переглянути відгуки про товар;

• дізнатись в яких торговельних центрах товар є в наявності;

• отримати картку Вигода або підв'язати існуючу картку в чат-бот всього в один клік, а також використовувати картку для сканування на касі;
• отримати сповіщення, коли замовлення буде скомплектоване та підготовлене до видачі;

• зареєструватись в електронній черзі для отримання онлайн-замовлення в центрі видачі замовлень, не чекаючи в черзі;

• продовжити термін зберігання онлайн-замовлення в центрі видачі;

У чат-боті також реалізована опція Допомога ЗСУ, яка дозволить задонатити бали з карти Вигода на підтримку армії. Бали будуть конвертовані компанією Епіцентр у грошові кошти та передані на допомогу нашим захисникам.

Для створення Епіцентр help-bot використовувалась технологія Middleware Corezoid Actors Engine. Чат-бот розроблений на базі хмарної операційної системи Corezoid, що дозволила об’єднати складні процеси внутрішніх ІТ-систем Епіцентру і трансформувати їх у зручні цифрові послуги для покупця. Для розробки чат-боту було здійснено понад 50 інтеграцій з внутрішніми ІТ-системами Епіцентру. 

«Corezoid підтримує роботу з Apple Messages, Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events та будь-якими іншими платформами з відкритими API. Робота з месенджерами – це хороший перший крок на шляху побудови «цифрового ядра» на базі Corezoid», – заявила керівник з розвитку бізнесу компанії Corezoid Ольга Худік.

Скористатися перевагами нового чат-боту мережі Епіцентр зараз можуть користувачі найпопулярніших в Україні месенджерів Viber (viber://pa?chatURI=epicentrksupport&auth) та Telegram (https://t.me/epicentrk_digitalbot).


Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Читайте також