Заміна консультантам: Епіцентр запустив унікальний help-bot

Епіцентр help-bot - це персональний асистент-помічник, який функціонує у зручних месенджерах (viber, telegram). Як пояснюють розробники, з його допомогою покупець мережі Епіцентр зможе управляти своїми онлайн-замовленнями, шукати товар або перевіряти його ціну, переглядати історію покупок, отримати якісну клієнтську підтримку з будь-яких питань тощо.

В процесі роботи над чат-ботом Епіцентр вирішив протестувати його функції зі звичайними покупцями. Таким чином компанія отримувала зворотний зв’язок від реальних клієнтів, щоб врахувати їх побажання, зауваження та пропозиції в фінальній версії сервісу.

«Наш клієнт матиме можливість звернутись у чат служби підтримки через месенджер, отримати швидку відповідь та рішення будь-яких питань. Ми ставимо собі за мету надавати відповіді клієнтам протягом 1 хвилини. Також сервіс формуватиме персональні вигідні рекомендації, спеціально підібрані під профіль та потреби покупця», - говорить Юрій Кудлик, директор департаменту онлайн продажів та клієнтського сервісу мережі Епіцентр.

Help-bot суттєво розширює сервіси для офлайн клієнтів мережі й окрім звернення в службу підтримки клієнтів та отримання професійних консультацій експертів по товарам та послугам клієнт матиме можливість:

• звернутися на інформаційну стійку будь-якого торговельного центру Епіцентр К;

• переглянути актуальний графік роботи торговельних центрів, знайти найближчі ТЦ та визначити оптимальний маршрут до них;

• сканувати товар в торговому залі за допомогою чат-боту, не чекаючи вільного продавця, щоб дізнатись ціну та характеристики товару, переглянути відгуки про товар;

• дізнатись в яких торговельних центрах товар є в наявності;

• отримати картку Вигода або підв'язати існуючу картку в чат-бот всього в один клік, а також використовувати картку для сканування на касі;

• отримати сповіщення, коли замовлення буде скомплектоване та підготовлене до видачі;

• зареєструватись в електронній черзі для отримання онлайн-замовлення в центрі видачі замовлень, не чекаючи в черзі;

• продовжити термін зберігання онлайн-замовлення в центрі видачі;

У чат-боті також реалізована опція Допомога ЗСУ, яка дозволить задонатити бали з карти Вигода на підтримку армії. Бали будуть конвертовані компанією Епіцентр у грошові кошти та передані на допомогу нашим захисникам.

Для створення Епіцентр help-bot використовувалась технологія Middleware Corezoid Actors Engine. Чат-бот розроблений на базі хмарної операційної системи Corezoid, що дозволила об’єднати складні процеси внутрішніх ІТ-систем Епіцентру і трансформувати їх у зручні цифрові послуги для покупця. Для розробки чат-боту було здійснено понад 50 інтеграцій з внутрішніми ІТ-системами Епіцентру.

«Corezoid підтримує роботу з Apple Messages, Google Business Messages, Viber, Telegram, Facebook messenger, WhatsApp for Business, Line, WeChat, Control.events та будь-якими іншими платформами з відкритими API. Робота з месенджерами – це хороший перший крок на шляху побудови «цифрового ядра» на базі Corezoid», – заявила керівник з розвитку бізнесу компанії Corezoid Ольга Худік.

Скористатися перевагами нового чат-боту мережі Епіцентр зараз можуть користувачі найпопулярніших в Україні месенджерів Viber (viber://pa?chatURI=epicentrksupport&auth) та Telegram (https://t.me/epicentrk_digitalbot).



