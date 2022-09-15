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БЕБ викрило компанію українського бізнесмена в ухилянні від сплати податків на 20 млн грн

Згідно з джерелами серед правоохоронців, мова йде про харківського бізнесмена Олександра Ярославського.

БЕБ викрило компанію українського бізнесмена в ухилянні від сплати податків на 20 млн грн
Олександр Ярославський
Фото: ФК "Металіст"

У ході досудового розслідування кримінального провадження співробітники БЕБ викрили дві компанії, задіяні в схемі ухиляння від сплати податків в особливо великих розмірах. Одне підприємство безпосередньо належить відомому українському бізнесмену, інше – опосередковано, через пов’язану компанію.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Згідно з джерелами серед правоохоронців, мова йде про Олександра Ярославського.

"Слідством встановлено, що службові особи підприємства гірничодобувної промисловості упродовж 2021–2022 років документально відобразили закупівлю газоподібних енергоресурсів у акціонерного товариства. В результаті чого ухилились від сплати податку на майже 20 млн грн", – йдеться у повідомленні бюро.

Обидві компанії утворюють єдиний суб’єкт господарювання згідно зі ст. 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції". Зазначена інформація підтверджується висновками фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК (ухиляння від сплати податків, зборів) здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, нещодавно співробітники БЕБ розпочали досудове розслідування у кримінальному проваджені щодо ухиляння від сплати податків на 42 млн грн сільськогосподарським підприємством колишнього народного депутата.

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