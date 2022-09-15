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БЕБ розслідує ухиляння від сплати податків на 42 млн грн підприємством колишнього народного депутата

Ймовірно, мова йде про компанію родини Табалових.

БЕБ розслідує ухиляння від сплати податків на 42 млн грн підприємством колишнього народного депутата

Детективи Бюро економічної безпеки України розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

Про це повідомляє пресслужба БЕБ.

Слідством встановлено, що службові особи одного із сільськогосподарських підприємств протягом 2021 року документально оформлювали фінансово-господарські операції із закупівлі зернових культур у суб’єктів господарювання з ознаками фіктивності. Використання такої схеми дозволило порушникам ухилитися від сплати податків на суму 42,4 млн грн.

"Зазначене сільськогосподарське підприємство пов’язують з колишнім народним депутатом та відомим бізнесменом", – йдеться у повідомленні.

За наявною у LB.ua інформацією, мова йде про компанію родини Табалових, а саме: Олександра Табалова та його сина Андрія.

Повідомляється, що злочинну схему викрито за результатами інформаційно-аналітичної діяльності фахівців Департаменту аналізу інформації та управління ризиками БЕБ.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактами умисного ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, що кваліфікується за ч. 3 ст. 212 КК України, здійснюють детективи Головного підрозділу детективів БЕБ України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генпрокурора.

Нагадаємо, нещодавно БЕБ відкрило кримінальне провадження проти компанії Жеваго. Підприємство підозрюють в ухиленні від сплати податків на 94,6 млн грн.

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