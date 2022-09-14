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Зловмисник під час воєнного стану вивіз з України незадекларовані 66 млн грн, – БЕБ

Бюро економічної безпеки спільно з компетентними органами Молдови та Румунії перевіряють походження коштів і факт законності перетину державного кордону України.

Зловмисник під час воєнного стану вивіз з України незадекларовані 66 млн грн, – БЕБ
Фото: esbu.gov.ua

Співробітники Бюро економічної безпеки України здійснюють досудове розслідування кримінального провадження щодо громадянина України, який порушив правила перевезення валютних цінностей через державний кордон.

Про це повідомляє сайт БЕБ.

"1,6 млн доларів та 50 тис. євро, що в еквіваленті орієнтовно становить понад 66 млн грн, були виявлені митними органами Румунії у фігуранта справи при перетині кордону Молдови з Румунією. Порушник під час воєнного стану намагався перемістити валюту без належного декларування", – йдеться у повідомленні.

Детективи БЕБ встановили, що громадянин згаданих сум доходів офіційно на території України не отримував та не декларував. На даний час БЕБ спільно з компетентними органами Молдови та Румунії перевіряють походження коштів і факт законності перетину державного кордону України. Наразі рішенням суду кошти арештовано. Досудове розслідування триває.

Дії згаданої особи мають склад кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 209 КК України, а саме – легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом, та караються позбавленням волі на строк від восьми до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування здійснюють детективи Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки України за процесуального керівництва прокурорів Офісу генерального прокурора у співпраці з Державною службою фінансового моніторингу України.

Нагадаємо, ексголові правління банку повідомили про підозру за ухилення від сплати податків.

 

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