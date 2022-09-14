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Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі на Київщині, що була у власності росіян

Частину доходу від оренди землі власники перераховували на рахунки компаній РФ, фінансуючи у такий спосіб агресію проти України.

Прокуратура передала АРМА понад 500 га землі на Київщині, що була у власності росіян
АРМА
Фото: arma.gov.ua

Деснянська окружна прокуратура Києва передала в управління АРМА 49 земельних ділянок на Київщині, що належать громадянам РФ, сумарною площею понад 500 га.

Про це повідомила Київська міська прокуратура.

Слідство виявило у столиці підприємство з бенефіціарами з РФ, яке надає в оренду земельні ділянки.

Зазначається, що частину доходу від оренди землі власники перераховували на рахунки своїх компаній, зареєстрованих у Росії, та сплачували податки до її бюджету, фінансуючи у такий спосіб збройні сили РФ та її агресію проти України.

"Рішенням Деснянського районного суду Києва було задоволено клопотання прокурора та заарештовано земельні ділянки з передачею їх в управління Національному агентству України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних чи інших злочинів (АРМА)", – повідомляє пресслужба.

Нагадаємо, раніше АРМА передали арештовану сільгосптехніку і нерухомість компанії росіян на понад 800 млн грн.

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