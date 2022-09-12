Між країнами Євросоюзу і РФ припинив діяти спрощений візовий режим

Сьогодні набуло чинності рішення Ради Євросоюзу про припинення дії угоди про спрощений візовий режим із Росією, в результаті для росіян зміняться умови й терміни оформлення шенгенських віз.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Так, терміни розгляду документів і видачі віз тепер становитимуть щонайменше 15 днів, у деяких випадках – до 45 днів. Візовий збір зріс із 35 до 80 євро. Для дітей віком 6–12 років – з 35 до 40 євро. Крім того, зросте кількість необхідних для подання документів. Консульства шенгенських країн можуть вимагати в заявників додаткові документи, зокрема ті, що не входять до стандартного переліку для заяви.

Єврокомісія закликала країни здійснювати ретельну перевірку заявок від громадян РФ та видавати їм шенген під одноразові короткочасні поїздки.

"Якщо громадянин розглядається як загроза громадському порядку, внутрішній безпеці або міжнародним відносинам будь-якої з держав-членів, то в цьому випадку у візі слід відмовити на підставі індивідуальної оцінки. Також країни повинні відмовити у візі заявнику, якщо сумніваються, що він залишить ЄС після завершення терміну дії візи", – пояснює Єврокомісія.

Уже видані візи продовжують діяти, але якщо країни мають побоювання щодо загрози безпеці будь-якої з них, то Єврокомісія рекомендує анулювати шенген. Також країни ЄС зможуть за своїм бажанням видавати візи на відвідування однієї країни без права доступу до іншого шенгенського простору.

Євросоюз залишиться відкритим для заявників, які подорожують із життєво важливими цілями. Так, пріоритет у видачі віз матимуть члени сімей громадян Євросоюзу, журналісти, дисиденти, представники громадянського суспільства, студенти й науковці. Туристів записуватимуть в останню чергу, їхнім документам буде надано статус "низький пріоритет".

Нагадаємо, угода про спрощення візового режиму між ЄС та Росією діяла з червня 2007 року. 31 серпня 2022 року країни Євросоюзу на неформальній зустрічі у Празі ухвалили рішення про заморожування угоди про спрощення візового режиму з Росією.

17 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна впроваджує візовий режим для громадян Росії. Того ж дня уряд припинив дію угоди з РФ про безвізовий режим.