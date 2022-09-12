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Влада Греції готується до зими без російського газу

Російський енергетичний шантаж все менше лякає Європу.

Влада Греції готується до зими без російського газу
Фото: EPA/UPG

Греція підготувалась до життя при припиненні постачання російського газу

Про це повідомляє “Укрінформ” з посиланням на Reuters.

“Ми готові до найгіршого можливого сценарію, який полягає в тому, що Росія припинить постачання природного газу”, - повідомив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс.

Він наголосив, що Греція накопичила вже достатню кількість скрапленого газу, а кілька електростанцій готові перейти з газу на нафту. 

Крім того, потужності вугільних електростанцій збільшено.

Як раніше повідомлялось, відповіддю Євросоюзу на енергетичний шантаж Росії буде позбавлення Європи залежності від російських викопних ресурсів. Також ЄС проведе диверсифікацію шляхів постачання та масові інвестиції у розвиток поновлювальної енергії.

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