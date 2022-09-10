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Королеву Єлизавету II поховають 19 вересня

Королеву Єлизавету II поховають 19 вересня
Королева Великобританії Єлизавета II
Фото: twitter королівської родини

Похорон королеви Великобританії II відбудеться у Вестмінстерському абатстві в понеділок, 19 вересня о 13:00 за київським часом.

Про це пише BBC.

На похороні, день якого буде вихідним, будуть присутні королівська сім'я, політики та світові лідери. 

Перед цим протягом чотирьох днів публіка зможе оглянути труну і попрощатися з Королевою.

Остання подорож Лілібет розпочнеться у неділю, 11 вересня. Єгері з Балморалу понесуть її дубову труну до катафалкп, який доставить її до Единбурга. Катафалк повільно під'їде до палацу Голірудхаус.

У понеділок вдень він вирушить до собору Святого Джайлса в Единбурзі з членами королівської родини. У храмі відбудеться служба, труна стоятиме тут 24 години, аби люди змогли віддати шану.

Наступного дня принцеса Анна супроводжуватиме тіло своєї матері до Лондона. Труна королеви буде доставлена з аеропорту Единбурга до Букінгемського палацу авіакомпанією RAF Northolt.

У середу вдень її доставлять до Вестмінстер-холу, де вона перебуватиме вже до похорону.

Королеву поховають у меморіальній каплиці короля Георга VI у Віндзорі.

Уряд оголосив, що національна жалоба триватиме до дня державного похорону. Після цього королівська сім’я дотримуватиметься ще одного періоду жалоби протягом семи днів.

Вестмінстерське абатство є історичною церквою, де коронують британських королів і королев, але похоронної служби монарха там не було з 18 століття. Похорони батька, дідуся та прабабусі королеви, королеви Вікторії, у 1900-х роках проходили в каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Нагадаємо, 10 вересня король Карл (Чарльз) III офіційно став правителем Сполученого Королівства і 14 країн Співдружності та приніс присягу. Його коронація відбудеться за кілька місяців. 

Королева Єлизавета ІІ померла 8 вересня вдень у Балморальському замку, що в Шотландії.

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