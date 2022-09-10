Президент Латвії пропонує почати переговори щодо вступу України до Євросоюзу

Україна отримала статус кандидата в члени ЄС цього року.

Президент Латвії Егілс Левітс зазначив, що його країна може допомогти Україні своїм досвідом для досягнення мети - вступу до Євросоюзу.

Про це повідомляє “Європейська правда”.

"Україна не лише політично та культурно належить до європейської родини, а й має бути членом ЄС, адже Європейський Союз – це об'єднання вільних демократичних країн. Ми робимо все, щоб забезпечити початок переговорів про вступ… Наше завдання – йти далі та розпочати переговори про процес вступу України до ЄС", – заявив Левітс.

Він підкреслив, що обов'язок усіх демократичних країн - забезпечити Україну всією необхідною допомогою для перемоги.

Президент Латвії нагадав, що його країна допомагає з реабілітацією поранених українських військовослужбовців та організувала літні табори для українських дітей.

Нагадаємо, уряд Латвії затвердив інформаційну доповідь “Участь Латвії у відновленні України”, згідно з якою країна зосередиться на відновленні Чернігівської області.