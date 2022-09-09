До Африки прибуло чергове судно з українським зерном

В рамках “Зернової ініціативи” до Судану прибув балкер SEAEAGLE з 65 тис. тонн української пшениці.

Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.

Уточнюється, що цей балкер вийшов з порту “Чорноморськ” 26 серпня.

З початку реалізації ініціативи в країни Африки уже відправлено 16 суден з майже 500 тис. тонн продовольства.

Два судна з понад 60 тис. тонн зерна були зафрахтовані Всесвітньою продовольчою програмою (ВПП) ООН для країн, які потерпають від продовольчої кризи.

Також, завдяки партнерам з ООН, закуплено ще 190 тис. тонн зернових для подальшого експорту в Африку.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дві третини українського зерна, які наша держава вже відправила через “зерновий коридор” до іноземних споживачів, спрямовані на ринки Азії, Африки та Близького Сходу.