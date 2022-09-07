Поки що не час називати населені пункти, у які повертається український прапор.

Відтепер щорічно 7 вересня в Україні відзначатиметься День воєнної розвідки – професійне свято людей, чий внесок у наш захист і майбутню перемогу неможливо переоцінити. Раніше в нас не було такого свята саме на державному рівні, хоча зазвичай цього дня і вітали військових розвідників.

Про це у своєму зверненні повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент України підписав указ, який виводить День воєнної розвідки на належний рівень.

“Вранці привітав наших розвідників, подякував їм за службу, подякував Кирилу Буданову, керівнику Головного управління розвідки, за необхідні Україні результати. Відзначив найкращих розвідників державними нагородами. І вірю, що ще неодноразово нагороджуватиму представників розвідувальної спільноти України за їхні здобутки, за операції, які тривають постійно, і за успіхи, які допомагають нашим Збройним Силам та всій державі рухатися до звільнення всієї нашої землі”, - наголосив Зеленський.

Він розповів, що цього тижня маємо хороші новини з Харківщини. Зараз не час називати ті чи інші населені пункти, у які повертається український прапор. Але час сказати слова подяки 25-й повітряно-десантній бригаді, 92-й окремій механізованій бригаді і 80-й десантно-штурмовій бригаді за хоробрість, за героїзм, проявлені під час виконання бойових завдань.

“Також дякую сьогодні 406-й окремій артилерійській бригаді за надзвичайно успішні влучання в районах зосередження окупантів на півдні нашої країни і 60-й окремій піхотній бригаді, яка послідовно просуває наші позиції. Кожен успіх наших військових на тому чи іншому напрямку змінює на користь України й загальну ситуацію по всьому фронту. Що складніше окупантам, що більше в них втрат, то ліпшими будуть позиції в наших оборонців на Донбасі, то надійнішою буде оборона Запоріжжя, Миколаєва, міст Дніпропетровської області, то швидше зможемо звільнити Приазов’я та весь південь”, - підкреслив Володимир Зеленський.

Президент запевнив, що на рівні української розвідки та інших залучених структур і людей Україна постійно намагається добитися звільнення наших полонених. Ця робота ніколи не припинялася, і активні дії наших оборонців означають також і можливість затримання достатньої кількості ворогів, щоб спонукати до обміну, до звільнення українських полонених.

“Сьогодні ухвалено важливе рішення Ради національної безпеки і оборони України. Застосовано санкції до 606 фізичних осіб, які належать до керівної верхівки Росії. 28 членів Ради безпеки Росії, 154 члени Ради Федерації Росії, 424 депутати Держдуми Росії. Усі вони відповідальні за цю війну, за терор проти наших людей. І жоден із них не уникне відповідальності – це тільки питання часу. Ми вже зробили частину необхідних юридичних, дипломатичних і політичних кроків заради такої відповідальності для них. Продумано робимо й усі інші кроки”, - повідомив голова держави.

Володимир Зеленський розповів про важливу операцію, яку було проведено СБУ щодо діяльності деяких підсанкційних осіб на території нашої держави. Посадовці митниці, які допомагали контрабандистам, зокрема й серед керівників, відсторонені та отримають законну відповідь на всі свої незаконні дії. А щодо тих з підсанкційних осіб, у кого ще й виявлено іноземне громадянство, зокрема російське та румунське, то на підставі пропозиції СБУ та згідно з нормами чинного законодавства президент ухвалив рішення про припинення українського громадянства цих осіб.

Також голова держави провів нараду з головою уряду, міністром фінансів, профільним заступником керівника Офісу щодо проекту бюджету на наступний рік. Це буде бюджет країни, що воює, урядовці представлять параметри проекту, і президент зазначив деякі важливі пункти.

Перше. Понад трильйон гривень наступного року буде направлено на сектор безпеки й оборони. Це буде пріоритетом номер один.

Друге. Соціальні зобов’язання мають забезпечуватися в повному обсязі. Уряду поставлено завдання наступного року так само, як і цьогоріч, забезпечити індексацію пенсій для всіх наших пенсіонерів.

Третій пункт. Щоб пройти цей час і забезпечити фінансову, соціальну стабільність, треба максимально скоротити всі некритичні видатки держави, все те, що не допомагає обороні, не допомагає економічному розвитку країни, соціальному та культурному забезпеченню наших людей. Відповідно, уряд має представити програму скорочення видатків на державні підприємства, на апарат, на інституції, які не відповідають потребам цього особливого часу.

Четверте. Це активізація економічних відносин. Програма кредитування “5-7-9%” зберігається. Діятимуть також і інші програми та рішення, які мають допомогти бізнесу працювати, зберігати робочі місця, залучати нових працівників.

Пʼяте. Буде створений спеціальний фонд відновлення, який наповнюватиметься зокрема за рахунок конфіскованих російських активів.

“Говорив сьогодні з канцлером Німеччини Шольцом. Багато тем: відповідальність держави-терориста і подальше посилення оборонних спроможностей України, і фінансова підтримка нашої держави. Подякував пану канцлеру за підтвердження 5 мільярдів євро макрофіну від Європейського Союзу. Важливе рішення. Рішення, яке дасть нам змогу підтримати українців, забезпечити соціальні виплати для наших людей. Дякую також Єврокомісії та всім нашим партнерам у ЄС за цей фінансовий пакет. Надання ще трьох мільярдів євро обговорюється, очікуємо формат рішення”, - зазначив президент.

Він також розповів про реалізацію зернової експортної ініціативи, яка є вагомим інструментом і для нашої економіки, і для всіх партнерів нашої держави. Українське продовольство було експортоване на три континенти. В Африку, в Азію і у Європу. Якщо детально, то 54 судна вже відправлені в Азію, 16 суден вже відправлені у Африку, 32 судна – у Європу, і частина з цього обсягу, до речі, знов-таки спрямовується потім в азійські та африканські країни.

Сьогодні в Росії прозвучала чергова відверто брехлива заява, що нібито абсолютна більшість українського зерна експортується саме у європейські країни. Що ж, правдиві слова вже давно в Росії на офіційному рівні не звучать, і це нікого не дивує.

До кінця цього місяця з наших морських портів може бути експортований обсяг у не менш як 3 мільйони тонн агропродукції. І значна частина – саме для найбідніших і найнужденніших країн. Зокрема, доставлено перший вантаж до Ефіопії. Маршрут був непростий: спочатку морем, потім вантажівками. Але сотні тисяч ефіопів реально врятовані від голоду.

“Можливо, Росію це не влаштовує і вона не хоче цього помічати. Однак світу саме це потрібно. Потрібно рятувати країни на різних континентах від хаосу, потрібно рятувати людей від голоду. На відміну від Росії ми не робимо расистського поділу світу на тих, хто заслуговує на безпеку, і хто нібито не заслуговує, на тих, хто заслуговує жити без голоду, і на тих, хто нібито не заслуговує. Ми підтримуємо всіх людей, усі країни. І ті, які нам допомагають, і ті, які поки утримуються від допомоги. І ті, які більш стабільні, і ті, які менш стабільні. Ще раз наголошую: Україна була, є й буде гарантом світової продовольчої безпеки”, - запевнив Володимир Зеленський.

Нагадаємо, група Європарламенту Європейської народної партії номінувала українців і президента Володимира Зеленського на премію за свободу думки імені Сахарова.