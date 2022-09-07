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Група Європарламенту номінували Зеленського разом з усіма українцями на премію ім. Сахарова

Таку пропозицію висунула група Європейської народної партії. Її представник закликав інші групи ЄП підтримати це номінування. 

Група Європарламенту номінували Зеленського разом з усіма українцями на премію ім. Сахарова
Фото: Офіс президента

Група Європарламенту Європейської народної партії номінувала українців і президента Володимира Зеленського на премію за свободу думки імені Сахарова. 

Про це йдеться на сайті групи

"Ми не маємо сумнівів, що мужній народ України на чолі з президентом Володимиром Зеленським гідні того, аби в цьому році отримати Сахарівську премію за свободу думки. Вони продовжують щодня захищати європейські цінності на полях бою", – заявив депутат Європарламенту Раса Юкнявічіне.

Він висловив сподівання, що це номінування підтримують усі політичні групи Європарламенту. 

Група Європейської народної партії – найбільша в Європарламенті, налічує понад 170 членів з усіх країн-членів Європейського Союзу. 

Премія Сахарова щорічно призначається Європарламентом людям, які зробили винятковий внесок у боротьбу за права людини по всьому світу. Названа на честь академіка Андрія Сахарова, творця радянської водневої бомби. Після її створення науковець підвищував обізнаність людства про небезпеку перегонів за ядерну зброю. Завдяки його діяльності було підписано угоду про заборону ядерних випробувань 1963 року. Сахаров також боровся за звільнення засуджених радянських дисидентів.

У 2018 році премію "За свободу думки" ім. Андрія Сахарова отримав український режисер, нині вже колишній політв'язень Кремля Олег Сенцов. У 2020 її присудили білоруській опозиції, а торік – російському політику Олексію Навальному. 

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