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Країни Балтії досягли угоди щодо одночасного і значного обмеження на вʼїзд росіян

Рішення ще мають затвердити уряди. 

Країни Балтії досягли угоди щодо одночасного і значного обмеження на вʼїзд росіян
Фото: zem.ru

Латвія, Литва і Естонія досягли угоди про обмеження вʼїзду громадян Росії, які будуть перетинати кордон із цими країнами з російської і білоруської території.

Про це заявив міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевічс, пише The Guardian

Рішення буде ухвалюватися національними урядами і набуде чинності одночасно. 

На такий крок країни пішли після того, як ЄС вирішив не ухвалювати заборону на видачу віз громадянам Росії, попри заклики України. Натомість ЄС скасував дію спрощеного візового режиму для громадян РФ, що приведе до здорожчання віз і збільшення термінів їх виготовлення. 

Балтійські держави, а також Польща і Фінляндія, заявили, що збираються самостійно вжити заходів, які сприятимуть зменшенню кількості візитів росіян. 

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