Президентка Тайваню заявила, що Китай веде проти острова "когнітивні бої"

Пелосі і Інвень під час візиту спікерки Палати представників у серпні

Президентка Тайваню Цай Інвень вважає, що китайські військові все частіше використовують БпЛА для тиску на острів, чим поповнюють арсенал стратегій залякування включно з "когнітивною війною" і вторгненням військових літаків та кораблів.

Загроза з боку уряду Китаю, який вважає острів своєю територію, є постійною, наголосила вона під час промови перед військовими на навчаннях з бойової стрільби. Виступ відбувся через день після того, як траєкторія польоту китайського військового безпілотника вперше була включена до звіту міноборони Тайваню, пише The Guardian.

"Окрім частих вторгнень китайських літаків та кораблів, Китай вів також когнітивну війну, використовуючи хибну інформацію для створення занепокоєння у свідомості людей, а також використовуючи безпілотники", – сказала Цай.

У понеділок міноборони Тайваню заявило, що девʼять літальних апаратів збройних сил КНР увійшли в зону тайванської ППО. Серед них – розвідувальний БпЛА.

У межах навчань, під час яких виступала Цай, підполковник Цзін Фен-хуан зазначив, що Тайвань і надалі буде зберігати позицію готовності до війни.

"Ми не будемо ухилятися від війни, але і шукати її не будемо", – сказав він.

Тайванські війська тренуються стріляти з гаубиць М109 і 105 мм штурмового озброєння для бронетранспортерів, а також протитанкових Javelin, які довели ефективність у боротьбі з російською технікою в Україні.

Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена погодила продаж Тайваню озброєння на $1,1 млрд, включно з радіолокаційними системами для відстежування ударів, а також протикорабельними і зенітними ракетами. Китайське посольство у Вашингтоні у відповідь на це пригрозило "контрзаходами" в разі відмови скасувати угоду.

Після візиту на острів спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі Китай розгорнув біля Тайваню масштабні військові навчання. Міністерство закордонних справ Тайваню заявило, що КНР використовує ці навчання, як підготовку до вторгнення на острів.

Тайвань – це держава з обмеженим міжнародним визнанням, яку КНР вважає своєю "відколотою" частиною. Згідно з міжнародними зобовʼязаннями, Вашингтон в разі нападу на Тайвань повинен забезпечити цю країну зброєю для самозахисту.

Вашингтон і Пекін постійно мають суперечки через тайванське питання. США наполягають, що Китай не має права посягти на Тайвань, а КНР тим часом звинувачує американців у втручанні у "внутрішні справи".