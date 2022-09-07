Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Зрадників, яких СБУ викрила на передачі позицій "Азова", засуджено до 16 та 10 років позбавлення волі
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Росія закуповує мільйони артилерійських ракет у Північної Кореї, – розвідка США
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Нагородний список Зеленського: кого, як і за що?
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Байден заявив, що Росія не повинна бути визнана державою-спонсором тероризму, – Reuters
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Пузаті дядьки в чоботях по коліно
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Олена Гончарук: «Це абсурд, але ми не змогли переконати владні органи в цінності Довженко-Центру»
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Росіяни називають свою армію "смердючою" і кажуть про сором перед українцями, - перехоплення ГУР
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
Поїзди Інтерсіті+ з Києва у Славське та Луцьк отримають додаткові зупинки
ГоловнаСвіт

Місто у Нідерландах стало першим у світі, де заборонять рекламу м’яса в громадських місцях

Таким чином хочуть скоротити викиди парникових газів.

Місто у Нідерландах стало першим у світі, де заборонять рекламу м’яса в громадських місцях
Фото: ЕРА/UPG

Місто Харлем у Нідерландах стане першим у світі, яке заборонить рекламу м'яса у громадських місцях, щоб скоротити викиди парникових газів.

Про це пише The Guardian.

Місто з населенням близько 160 000 осіб запровадить заборону з 2024 року після того, як м'ясо додали до списку продуктів, які, як вважається, сприяють кліматичній кризі.

Рекламу заборонять в автобусах, притулках та на екранах у громадських місцях Харлема. Зі свого боку працівники м'ясної галузі вважають, що муніципалітет “заходить надто далеко, вказуючи людям, що для них краще”.

Нещодавні дослідження показують, що глобальне виробництво харчових продуктів є причиною однієї третини всіх викидів, що нагрівають планету, а використання тварин для м'яса призводить до подвоєння забруднення в порівнянні з виробництвом продуктів рослинного походження.

Ліси, що поглинають вуглекислий газ, вирубуються для випасу тварин, а добрива, що використовуються для вирощування кормів, багаті азотом, який може сприяти забрудненню повітря та води, зміні клімату та руйнуванню озонового шару. Тваринництво також виробляє велику кількість метану – потужного парникового газу. 

“Ми не про те, що люди печуть і смажать на власній кухні; якщо люди хочуть продовжувати їсти м'ясо, добре… Ми не можемо говорити людям про кліматичну кризу та спонукати їх купувати продукти, які є частиною її причини”, – заявила Зіґґі Клазес, член партії GroenLinks, яка розробила пропозицію про заборону реклами м'яса.

Нагадаємо, учасники кліматичної конференції COP26 в Глазго у листопаді 2021 року підтримали прагнення утримати глобальне потепління на рівні 1,5°.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Теми: , ,
Читайте також