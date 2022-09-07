Місто у Нідерландах стало першим у світі, де заборонять рекламу м’яса в громадських місцях

Місто Харлем у Нідерландах стане першим у світі, яке заборонить рекламу м'яса у громадських місцях, щоб скоротити викиди парникових газів.

Про це пише The Guardian.

Місто з населенням близько 160 000 осіб запровадить заборону з 2024 року після того, як м'ясо додали до списку продуктів, які, як вважається, сприяють кліматичній кризі.

Рекламу заборонять в автобусах, притулках та на екранах у громадських місцях Харлема. Зі свого боку працівники м'ясної галузі вважають, що муніципалітет “заходить надто далеко, вказуючи людям, що для них краще”.

Нещодавні дослідження показують, що глобальне виробництво харчових продуктів є причиною однієї третини всіх викидів, що нагрівають планету, а використання тварин для м'яса призводить до подвоєння забруднення в порівнянні з виробництвом продуктів рослинного походження.

Ліси, що поглинають вуглекислий газ, вирубуються для випасу тварин, а добрива, що використовуються для вирощування кормів, багаті азотом, який може сприяти забрудненню повітря та води, зміні клімату та руйнуванню озонового шару. Тваринництво також виробляє велику кількість метану – потужного парникового газу.

“Ми не про те, що люди печуть і смажать на власній кухні; якщо люди хочуть продовжувати їсти м'ясо, добре… Ми не можемо говорити людям про кліматичну кризу та спонукати їх купувати продукти, які є частиною її причини”, – заявила Зіґґі Клазес, член партії GroenLinks, яка розробила пропозицію про заборону реклами м'яса.

Нагадаємо, учасники кліматичної конференції COP26 в Глазго у листопаді 2021 року підтримали прагнення утримати глобальне потепління на рівні 1,5°.